Gaziantep Ticaret Borsası'nın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına tescillenen ürünün iptali için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda "Maraş Fıstık Ezmesi" geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alınmıştı . 17 Mart 2025 tarihinde tescil belgesine kavuşan ürün, 19 Eylül 2016'dan itibaren korunmak üzere başvurusu yapılan lezzetler arasında yer alıyordu .

Ancak bu gelişme, komşu şehir Gaziantep'te rahatsızlık yaratmış, 2017 yılında "Antep Fıstık Ezmesi" olarak coğrafi işaret tescili alan Gaziantep Ticaret Borsası, Kahramanmaraş'ın tescilinin iptali için 2025 yılında Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu .

Gaziantep Ticaret Borsası'nın açtığı iptal davası sonuçlandı. Mahkeme, Gaziantep'in itirazını reddederek "Maraş Fıstık Ezmesi" tescilinin iptali talebini geri çevirdi. Karar, Kahramanmaraş'ta memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim; Fıstık Ezmesi tescilimiz için açılan iptal davası mahkeme tarafından reddedildi. Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi gibi bölgeye, Anadolu'ya, Türkiye'ye renk katan nice tescillerimiz olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel'in açıklamasının ardından dikkat çeken bir duyuru daha geldi. Görgel, paylaşımının altına yorum yapanlara fıstık ezmesi hediye edeceğini belirterek, "Biz çalışmalara devam ederken yoruma Kahramanmaraş yazan ve TR bırakan 27 hemşehrimize ezme hediye edelim…" dedi.

Daha önceki açıklamalarında bölgesel iş birliğine vurgu yapan Başkan Görgel, "Biz; bölgedeki tüm şehirlerin, aynı ya da farklı, sahip olduklarıyla birbirine güç verdiğine, Anadolu'ya renk kattığına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı .