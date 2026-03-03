Görüşmenin ana gündem maddesini, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından küçük işletmelere "can suyu" niteliğinde sağlanan KOSGEB desteklerinin geri ödeme süreçleri oluşturdu.

Karakoç, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kacır ile Kahramanmaraş'ın ekonomik toparlanma sürecini ve özellikle esnafın karşı karşıya kaldığı mali yükleri detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti. Görüşmede, işletme devam kredisi ve canlanma desteği kapsamında verilen KOSGEB kredilerinin geri ödenmesi konusunda esnafın yaşadığı sıkıntıların masaya yatırıldığını ifade eden Karakoç, Bakan Kacır'ın konuya hızlı bir çözüm sunduğunu aktardı.

Bakan Kacır'ın, Kahramanmaraş özelinde yaptıkları değerlendirmede, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre söz konusu krediyi alan ve halen konteynerda faaliyet göstermek zorunda olan 29 esnafın bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu esnafların kalıcı işyerlerine geçiş sürecinde objektif ekonomik zorluklar yaşadığını gözlemlediklerini dile getiren Kacır'ın, söz konusu 29 esnafın KOSGEB'e bireysel başvuru yapması halinde her birine ayrı ayrı yardımcı olacaklarını taahhüt ettiği öğrenildi.

Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş ekonomisinin temel taşlarından olan esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Sayın Bakanımıza konuya ve şehrimize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin yaralarının sarılması sürecinde küçük esnafın ayakta kalmasının kentin ticari hayatının canlanması açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Karakoç, bu tür desteklerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.