Kentteki hurma satıcıları, Ramazan ayının bereketiyle birlikte işlerinde hareketlilik olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, iftar sofralarının olmazsa olmazı olarak gördükleri hurmayı temin etmek için hurma evlerine akın ediyor. Kahramanmaraş'ta 27 farklı hurma çeşidi satışa sunulurken, her bütçeye uygun hurma bulmak mümkün.

Besin değeri yüksek olan hurma çeşitleri, sadece iftar sofralarında değil, yemek ve tatlı tariflerinde de sıkça kullanılıyor. Pratik bir atıştırmalık olmasının yanı sıra sağlıklı bir beslenme planının da önemli bir parçası olan hurma, özellikle Ramazan ayında enerji ihtiyacını karşılamak için tercih ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Bağdat hurması, Medine hurması, İran hurması, Acve hurması, Kudüs hurması, Tunus hurması, Sukkari hurması, Sugay hurması, Berni hurması, Şelebi hurması ve Ambar hurması gibi birçok farklı çeşit bulunuyor. Bu çeşitlilik, her damak zevkine uygun hurma bulmayı kolaylaştırıyor.

Kahramanmaraşlılar, iftar sofralarında oruçlarını genellikle hurma ile açmayı tercih ediyorlar.