Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, K.Ö. tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.