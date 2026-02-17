Olay, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden çıkan Kahraman Dağlı, park halindeki otomobiline bindiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi A.G.’nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dağlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dağlı, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli A.G.’nin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.