Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatı sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, sanık avukatı görüntülerin eski olduğunu ve basın yoluyla yargı sürecine baskı yapıldığını savundu.
Mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat tarihine ertelendi.
Olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelmiş, hemşire H.D.B. hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açılmıştı.