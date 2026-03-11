Soruşturma kapsamında, mağdur bir şahsın banka hesaplarının ithalat-ihracat işlerinde kullanılacağı vaadiyle hileli yöntemlerle ele geçirildiği belirlendi. Şüphelilerin ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek miktarda para trafiği yönettikleri, mağdurun hesaplarına bloke koydurmasının ardından ise tehdit edildiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli suçüstü operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda farklı markalara ait 6 adet akıllı cep telefonu ile cihazlara takılı halde bulunan 6 adet SIM kart ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.