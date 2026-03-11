Edinilen bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’nde, eski Metro Sineması’nın bulunduğu metruk binada meydana geldi. Binada hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.