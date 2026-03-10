Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, yargı süreçlerinin toplumun adalet duygusunu güçlendirecek şekilde şeffaf ve açık yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Dava sürecinin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirten Ateş, bu nedenle duruşmaların herkes tarafından takip edilebilir olması gerektiğini dile getirdi.



Ünal Ateş, “Biz yoldaşlarımıza güveniyoruz ve onların masumiyetine inanıyoruz. Eğer iktidar temsilcileri de kendi savcılarının hazırladığı iddialara güveniyorsa, o halde hodri meydan diyoruz; duruşma TRT’den canlı yayınlansın.” ifadelerini kullandı.



ADALET VE DEMOKRASİ VURGUSU



Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Türkiye’de adaletin sağlanmasının ve hukuk devletinin güçlendirilmesinin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Yargı süreçlerinin şeffaflığının toplumdaki güveni artıracağını ifade etti.



Ünal Ateş, yargılamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesinin adalet duygusunu pekiştireceğini belirterek Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunması gerektiğini sözlerine ekledi.