Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, MÜSİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar buluşmasına katıldı. Ramazan’ın manevi ikliminde gerçekleşen programda siyaset, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftar programına; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt ve İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları ve stk temsilcileri de katıldı. Katılımcılar, Ramazan’ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak birlik mesajları verdi.

“Bu Ülkenin Güçlü Birliğine Sahip Çıkacağız”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye BaşkanıFırat Görgel, “Ramazan’ın güzel iklimi içerisinde bu kardeşlik sofrasında iftarımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti ve şehrimizde yapılan inşa ve ihya sürecinin, yeni Kahramanmaraş oluşturma sürecinin final bölümlerini yaşıyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, iş insanlarımız topyekûn bir mücadeleyle yeni Kahramanmaraş’ı oluşturma gayreti içerisindeyiz. Altyapıdan üstyapıya yeni Kahramanmaraş’ı 3 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse oluşturmuş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılamaz denilenler yapıldı, onarılamaz denilenler onarıldı. Bunların hepsini çok daha iyilerini hep beraber yaparız.Şükürler olsun ortaya koyulan güçlü liderlik vizyonu ile cesur iş insanlarımızın Türkiye vizyonuna uygun şekilde yapmış olduğu cesur hamlelerle başta savunma sanayii olmak üzere yapılan yatırımlarla bizler bugün bu iftar sofralarında sağlıklı şekilde iftarımızı yapabiliyoruz. O yüzden bizim en ihtiyaç duyduğumuz şeyin birlik ve beraberlik olduğunu biliyor, bu güçlü birlikteliğe sahip çıkıyoruz” dedi.