Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ramazan Çetintaş ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Yeşil,Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Programda gençlerin teknoloji üretme kapasitesinin desteklenmesinin Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Öğrencilerin geliştirdiği projelerin Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunduğunu ifade edilerek, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının desteklenmeye devam edileceği dile getirildi.

Tören, finalist öğrenciler ve danışman öğretmenlerin ödüllerini almasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.