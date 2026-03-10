Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Şubat ayında iç hat yolcu trafiği 22 bin 156 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 229, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 230 oldu.

Şubat ayında havalimanında taşınan yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 182 ton olarak kaydedildi.

“İlk 2 Ayda 43 Bin Yolcu”

2026 yılının Ocak-Şubat dönemini kapsayan ilk iki aylık süreçte ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 43 bin 618 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 406, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 374 ton olarak gerçekleşti.