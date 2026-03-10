Şehrin önde gelen iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasetçilerin katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş’ın mevcut durumu ile geleceğe yönelik planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu, Burak Gül, Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, Zabunoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Zabun, iş insanı Mehmet Sabancı ile çok sayıda iş insanı ve STK temsilcisi katıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş’ın mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçlarının detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Kirişçi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin geleceğine yönelik önemli konuları istişare ettiklerini ifade etti.

Kirişçi açıklamasında, “Kahramanmaraş’ımızın değerli iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve planlanan proje ile yatırımlar üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Toplantıya katılan Burak Gül ise görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek Kahramanmaraş’ın ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Gül, şehrin üretim gücü ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Burak Gül, “Şehrimizin kıymetli iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş’ın ekonomik potansiyelini, yatırım fırsatlarını ve geleceğe dair hedeflerini değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunan tüm iş insanlarımıza ve sivil toplum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Asmak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dereli de yaptığı değerlendirmede, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Dereli, milletvekilleri, siyasi temsilciler, iş insanları ve tecrübeli isimlerin bir araya geldiği toplantının şehrin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın potansiyelinin daha güçlü şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Kahramanmaraş’ın sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi, yeniden yapılanma sürecinin hızlandırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu