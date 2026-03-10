Kahramanmaraş’ta sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesi’nde inşası devam eden yeni devlet hastanesinin yatak kapasitesinin 600’den 750’ye çıkarıldığı açıklandı.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi yanında inşa edilen modern hastanede incelemelerde bulunan protokol heyeti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve beraberindeki heyet katıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilk etapta 600 yatak kapasitesiyle planlanan hastanenin kapasitesi yapılan ilave bloklar ve bina içi revizyonlar sayesinde 750 yatağa çıkarıldı. Böylece hastanenin bölgedeki sağlık hizmeti kapasitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Hastane inşaatındaki çalışmalar hakkında heyete bilgi veren Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin sağlık altyapısının daha da güçleneceğini ifade etti.

Yetkililer, tamamlandığında modern donanımı ve yüksek yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanenin Kahramanmaraş ve çevre illerden gelecek hastalara da önemli sağlık hizmeti sunacağını belirtti.