Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademisyenleri tarafından düzenlenen kadınlara özel atölye çalışmaları, Onikişubat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almasına katkı sağlayacak sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projeleri hayata geçirmeye devam ederken; kadın emeğini destekleyen faaliyetlerle hem üretimi teşvik etmeyi hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi işbirliğinde kadınların üretime katılımını teşvik etmek, mesleki becerilerini geliştirmek ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulamalı atölye etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan kadın akademisyenler tarafından çeşitli uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde hem yeni bilgiler edinme hem de pratik yapma fırsatı buldu.

Kadınların Üretim Gücü Atölyelerde Buluştu

Program boyunca kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik kapsamında peynir üretimi, çikolata yapımı, mum tasarımı, tekstilde geri dönüşüm ve dekoratif masa lambası üretimi gibi farklı alanlarda uygulamalı atölyeler düzenlendi. Katılımcılar, üretim süreçlerini yakından deneyimleyerek hem el becerilerini geliştirme imkânı buldu hem de günlük hayatta değerlendirebilecekleri pratik bilgiler edindi.

Atölye çalışmalarında özellikle sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve el emeğine dayalı üretim süreçleri üzerinde durulurken, kadınların üretim hayatında daha aktif rol almasına katkı sağlayacak bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Etkinlik boyunca samimi ve üretken bir atmosfer oluşurken, katılımcı kadınlar hem yeni beceriler kazandı hem de sosyal etkileşimle keyifli bir gün geçirdi.

Programa; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Onikişubat Belediyesi Meclis Başkanvekili Ayşe Cesur, Belediye Meclis Üyesi Fatma Zehra Aslantaş ve Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıçsallayan da katıldı.