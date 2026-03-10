Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler; belediyelerin görev ve sorumlulukları, yerel yönetimlerin şehirlerin gelişimindeki rolü ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Mehmet Akpınar, belediyelerin şehir yaşamını düzenlemek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçenin gelişimine katkı sağlamak adına yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yerel yönetimlerin işleyişine dair önemli bilgiler edinmiş oldu. Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.