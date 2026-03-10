Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren’in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, deprem sonrası süreçte bölge üniversitelerinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve yükseköğretimin bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar ele alındı.

Toplantıda söz alan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölgenin yeniden ayağa kalkmasında üniversitelerin üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekerek, yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında üstlendikleri rolün daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da toplantıda yer alarak, depremden etkilenen illerde bulunan üniversiteler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve akademik kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölge üniversitelerinin yöneticilerini bir araya getiren toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Toplantıda ayrıca yükseköğretimin bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar, bilimsel iş birlikleri ve eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın, Bölge Üniversite Rektörleri Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen sahur programı ve Habibi Neccar Camii ziyaretine Rektör Danışmanı Prof. Dr. Celal Kurşun da eşlik etti.