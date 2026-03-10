Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 7 ve 8 Mart 2026 tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

7 Mart 2026 tarihinde yapılan çalışmada 24,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 63,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet folyo rulosu ve 1 adet aseton ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.