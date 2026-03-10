Kahramanmaraş–Kayseri yolu üzerinde bulunan Gardiyan Okulu karşısında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği ve kazanın nedeni belirlenemeyen bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.