Olay, Elbistan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde uzun süredir boş durumda bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki H.Ö., binanın 5. katından kendini aşağı bıraktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından H.Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.