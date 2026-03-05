Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 29,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet aseton ele geçirildi.
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 3 Mart 2026 tarihinde yürüttüğü çalışmada ise 21,25 gram esrar, 5,63 gram metamfetamin, 1 adet sarılı esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.