Edinilen bilgiye göre, genç adam yanında bulunan ruhsatlı tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Muhammed M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatılırken, ölümün kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.