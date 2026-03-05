Başkan Görgel, “23 ayda Andırın’da altyapıdan ulaşıma, prestij caddelerden gençlik yatırımlarına toplam 1 Milyar TL’yi aşan yatırımı hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız artarak devam edecek. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden yapılanma hamlesi tüm hızıyla sürerken, hayata geçirilen büyük ölçekli projeler peş peşe tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’a kazandırılan ve toplam yatırım bedeli 1 Milyar TL’yi aşan alt ve üstyapı projeleri düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Andırın Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve vatandaşlar da katıldı.

“Andırın Çok Büyük Yatırımlar Gördü”

Programın açılış konuşmasını yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, “Şehrin abisi Fırat Görgel, memleketi için gecesini gündüzüne katıyor ve hiç durmadan çalışıyor. Andırın’a her daim destek oldunuz, burada 3 tane caddemiz prestij caddesi yapıldı ve Andırın çok önemli yatırımları gördü. Biz Andırınlılar olarak asbest borlardan su içiyorduk Fırat Başkanım Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan bunu düzelteceğim dedi ve gelir gelmez ilk önce bunu yaptı, Allah razı olsun. İlçem adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Şehirler Güçlü Altyapıyla Yükselir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Devlet millet el ele vererek şehrimizi, ilçemizi her alanda ayağa kaldırmak için kararlı bir şekilde yol alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, 11 ilçemizde canla başla çalışıyoruz ve Andırın’da da sağlam temeller atmayı önceledik. Çünkü güçlü şehirler, güçlü altyapıyla yükselir. Bu kapsamda; Andırın Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamladık. Arıtma tesisimiz ile içmesuyu ve kanalizasyon yatırımları, Akifiye İçmesuyu İsale Hattı çalışmaları toplam 530 Milyon TL maliyetle hayata geçirildi. Son teknoloji sistemlerle kurulu bir arıtma tesisi. İlçemize, hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.

“Karasu Yolunu Tekrar Ayağa Kaldıracağız”

Ulaşım ve yol noktasında Andırın’a önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Görgel, “Geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde Andırın’da önemli hasar aldı. Tekrar hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin ziyaretinde bu hasardan bahsettik. Andırın Karasu yolu için destek istedik. İnşallah AFAD’ımızın destekleriyle yolumuzu tekrar ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Andırın’a 440 Milyonluk Yol Yatırımı

Andırın’ın ana arterlerinde sıcak asfalt uygulamaları, genişletilen yol güzergâhları ve modern kavşak düzenlemeleriyle hem sürüş güvenliğinin artırıldığını hem de trafik akışının rahatlatıldığını aktaran Başkan Görgel, “Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı, Göksun ve Hükümet Caddesi, ilçe merkezimizdeki 3 ana caddemizi yürüyüş yolları, aydınlatması ve kavşak düzenlemeleriyle nitelikli hale, prestij caddelere dönüştürdük. Prestij Cadde çalışmalarımız, asfalt çalışmalarımız, parke ve bazalt çalışmalarımız, yeni yol açımlarımızla 23 aylık sürede Andırın’ımız için 440 Milyon TL’yi aşan yol yatırımı yaptık” dedi.

Gençler İçin Yeni Sahalar, İhtiyaç Sahibi ve Üreticilere Destekler

Gençlerin sosyal hayatla bağlarının güçlendirilmesi ve sportif yaşamı desteklemek adına halı saha yatırımlarının gerçekleştirileceğini aktaran Başkan Görgel, “Gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirmek, sporla buluşturmak için Geben Mahallemizde modern bir halı saha inşa ediyoruz. Sosyal destek çalışmalarımızı da artırarak sürdürüyoruz. Andırın’dahemşehrilerimize 9 Milyon TL’yi aşan destek sağladık. Tarımda ise Andırın’ın bereketli topraklarını daha güçlü kılacak projeler üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Andırın İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasını, “23 ayda Andırın’ımıza kazandırdığımız yatırımlar 1 Milyar TL’yi aşmış durumda. Yine önümüzdeki dönemde Otobüs Terminali, Kışla Bahçesi ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Bu süreçte emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe belediyemize, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Andırın için çalışmaya devam edeceğiz” cümleleri ile tamamladı. Başkan Görgel’in konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Andırın’da hayata geçirilen 1 Milyar TL’lik yatırımların açılışı gerçekleştirildi.