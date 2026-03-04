Ziyaret kapsamında açılan taziye defterini imzalayan Karakoç, bölgedeki istikrarsızlığa ve uluslararası hukuk ihlallerine yönelik sert mesajlar verdi.

"Uluslararası Hukuku Hiçe Sayan Saldırıları Şiddetle Kınıyoruz"

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak ziyareti gerçekleştiren Zuhal Karakoç, taziye defterine yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzalayarak; İran topraklarına yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet yetkilileri ve İran halkı için taziyelerimizi ilettik. Bölgemizi istikrarsızlıklara sürükleyen, uluslararası hukuku ve devletlerin egemenlik haklarını hiçe sayan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Karakoç, bölgede hüküm süren çatışma ortamının bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diledi.

Sn. Devlet Bahçeli’nin Sözlerine Atıf: "Halkın İradesi Tayin Edecektir"

Milletvekili Karakoç, İran’ın geleceğine dair yapılan dış müdahalelere karşı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin duruşunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi; İran İslam Cumhuriyeti’nin geleceğini siyonist-emperyalist dayatmalar değil; sadece ve sadece bu ülke halkının iradesi tayin ve temin edebilecektir."

Karakoç, bölgedeki çatışma sarmalının son bulması ve komşu coğrafyalarda huzurun yeniden tesis edilmesinin Türkiye'nin en büyük arzusu olduğunu belirtti.