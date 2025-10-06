Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Kahramanmaraş’ın sporun ve kültürün buluştuğu şehir olduğunu vurguladı. Dünya Karakucak Şampiyonası’nın ilk kez bu şehirde yapılacak olmasının, bölgeye hem kültürel hem de ekonomik katkı sağlayacağını belirtti. Şampiyona, onlarca ülkeden gelen sporcuların katılımıyla tarihi bir buluşmaya sahne olacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Federasyonumuz ve şampiyonlarımız adına, geleneksel güreşimize gösterdiği ilgi ve destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim devletimize ve milletimize güç versin.”