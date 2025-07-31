Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Çamlıbel - Çakırdere kırsalında 26 Temmuz’da başlayıp 28 Temmuz’da kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Salih Çiğdem ile birlikte yangında evleri hasar gören aileleri ziyaret eden Başkan Toptaş, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında, bölgede devam eden soğutma çalışmaları hakkında ekiplerden son durumu öğrenen Toptaş, belediyenin destekleri konusunda istişarelerde bulundu.

Büyük mücadele sonrası alevler kontrol altında

Yangının ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olduklarını belirten Başkan Toptaş, “Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek verirken, iş makinelerimiz de alevlerin ilerlemesini engellemek için kritik noktalarda yoğun bir çalışma yürüttü. Kahramanmaraş Valiliği tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, yangın yaklaşık 1.500 hektarlık geniş bir ormanlık alanda etki bıraktı. Alevlerin tehdit ettiği risk altındaki 23 konuttan 3’ü ne yazık ki hasar görürken, güvenlik amacıyla bölgedeki 130 vatandaş hızla tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Yoğun mücadele esnasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i ise hastaneye sevk edildi ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi” dedi.

Toptaş, güçlü dayanışma ve birlikteliğe dikkat çekti

Yangına müdahalede, Onikişubat ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra çok sayıda kurum ve belediye destek verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Mardin ve Şanlıurfa’ya, Osmaniye’den Kayseri’ye kadar birçok komşu ilin itfaiye ve resmi kurum ekipleri, toplam 514 personel ve 239 araç ve iş makinesi ile alevlere karşı omuz omuza mücadele etti.

Başkan Hanifi Toptaş, bu zorlu süreçte sergilenen dayanışmaya dikkat çekerek, “Bu büyük mücadelede yardımımıza koşan başta komşu illerimiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara ve belediyelere şükranlarımı sunuyorum. Devlet-millet birliğinin sahada tecessüm etmiş hali olan bu afetin söndürülmesinde görev alan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Büyükşehir Belediyemiz ve elbette canla başla mücadele eden Onikişubat Belediyesi’nin kahraman ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.