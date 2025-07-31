Güvenli Park Projesi’nin protokolü ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından imzalandı.

Onikişubat Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hem çevreyi hem de gençleri korumayı hedefleyen yüz tanıma özelliği gibi çok sayıda gelişmiş fonksiyona sahip bu sistemler sayesinde, parklarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilçedeki birçok park alanı yüksek çözünürlüklü, yapay zekâ destekli kameralarla donatılıyor.

Toptaş ve Gökduman protokol imzaladı

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğindeki Güvenli Parklar Projesi’nin protokolü imzalandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilçedeki parklara kurulan yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle, yaşanabilecek olumsuzlukların anında emniyet birimlerine bildirilmesi sağlanacak.

Yüz tanıma, eşgal belirleme, gece görüşü ve yüksek çözünürlük özelliklerine sahip kameralar sayesinde; şüpheli hareketler, kavga, vandalizm gibi olaylar sistem tarafından tespit edilip, doğrudan emniyet birimleriyle paylaşılacak. Sistem sayesinde hem caydırıcılık artacak hem de olaylara hızlı müdahale imkânı sağlanacak.

“Güvenli ve huzurlu Onikişubat’ı inşa edeceğiz”

Başkan Toptaş, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Şehirleri şehir yapan sadece binaları, yolları, parkları değildir. O şehirde yaşayan insanların huzuru, güvenliği ve mutluluğudur asıl mesele. İşte tam da bu düşünceyle, Onikişubat’ımızda bir ilki daha hayata geçiriyor; karanlık niyetlere, kötü düşüncelere karşı teknolojiyi, insanımızın huzuru için kullanıyoruz. Güvenli Park Projemiz kapsamında kurduğumuz yapay zeka destekli kamera sistemiyle herhangi bir olumsuzluk anında görüntüleri anlık olarak emniyet birimleriyle paylaşırken, aynı zamanda parklarımızı koruyacak; güvenli ve huzurlu Onikişubat’ı inşa edeceğiz. Yüz tanıyan, eşgal veren, kavga ve olumsuzlukları kendi çözümleyip emniyet birimlerine bildiren gece görüşü yüksek Full HD çözünürlüklü kamera sistemimizi ilk etapta yeniden tasarladığımız parklarımıza kurduk. Tüm parklarımızı kameralandırmak için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biz, parklarımızda kadınlarımız güvenle gezsin, çocuklarımızın sevinçleri yankılansın, annelerimizin babalarımızın gözü arkada kalmasın istiyoruz.”

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: “Bu iş birliği sayesinde kamusal alanlardaki güvenlik seviyesini artırarak, vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği parklar oluşturmak hepimizin ortak hedefidir. Teknolojiyi etkin kullanarak, suçla mücadelede daha hızlı ve etkili olacağız.”

İlk etapta yeniden tasarlanan parklarda devreye alınan sistemin, önümüzdeki süreçte tüm parkları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.