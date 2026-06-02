Köy okullarında öğrenim gören öğrencileri bilim ve teknoloji temelli etkinliklerle buluşturmayı hedefleyen proje, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık İlkokulu’nda gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere öğretmenler ve gönüllü olarak katılım sağlayacak köy halkı; astronomi, uzay, teknoloji destekli öğrenme ortamları ve gökyüzü gözlemleriyle buluşacak. İki gün sürecek etkinliklerde öğrencilerin gökyüzüne yönelik meraklarının bilimsel yöntemlerle artırılması, astronomiye olan ilgilerinin geliştirilmesi ve bilim okuryazarlığı becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

“Köyden Gökyüzüne Keşif Yolculuğu” projesiyle öğrencilerin astronomi alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, astronominin toplum ve insanlık için önemini fark etmeleri ve bilimsel bakış açısı kazanmaları hedefleniyor. Proje aynı zamanda öğretmenlerin astronomi temalı etkinlikleri uygulama becerilerini geliştirmeyi ve köy halkında bilimsel farkındalık oluşturarak bilim-toplum etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek proje, köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilimle erken yaşta tanışmalarına katkı sunacak. Astronomi ve uzay temalı etkileşimli etkinliklerle yapılandırılan programın, öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve keşfetmeye istekli bireyler olarak yetişmelerine destek olması bekleniyor.

Desteklenmeye değer görülen projenin Kahramanmaraş’a, Dulkadiroğlu ilçesine, Bulanık İlkokulu’na, öğrencilere, öğretmenlere ve köy halkına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.