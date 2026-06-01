Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Prof. Dr. Ejder Berk, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Tiyek, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlik, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör.AbdussamedSöyler’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden biri olduğunu belirterek tüm üniversite personelinin bayramını kutladı.

Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna yaklaşıldığını ifade eden Rektör Okumuş, bahar döneminde üniversite yönetiminde yaşanan görev değişikliklerinin ardından üniversitenin tüm birimleriyle yakın iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Birimleri ziyaret ederek akademik ve idari personelle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Okumuş, ortak akıl ve istişare kültürünün üniversitenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışmalara da değinen Rektör Okumuş, insanlığın en büyük ihtiyacının barış ve huzur olduğunu vurguladı. Kalıcı barışın ancak güçlü, üretken ve dayanışma içerisinde olan toplumlarla mümkün olacağını ifade eden Okumuş, Türkiye’nin her alanda güçlenmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Rektör Okumuş konuşmasının sonunda, Kurban Bayramı’nın başta KSÜ ailesi olmak üzere tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Program, akademik ve idari personelin bayramlaşması, sohbet etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.