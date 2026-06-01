Başhekimlik görev devir teslim töreni, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Törene KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ejder Berk ve Genel SekreterProf. Dr. Fatih Tiyekkatıldı.

Törende konuşan görevini devreden Prof. Dr. Sefa Resim, başhekimlik süresince sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için ekip arkadaşlarıyla birlikte özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Görev yaptığım süre boyunca birlikte çalıştığımız tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Hastanemizin gelişimi için yürütülen çalışmalara bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz. Görevi devralan Prof. Dr. Selçuk Nazik’e başarılar diliyorum.” dedi.

Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Selçuk Nazik ise kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin sağlık hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. Hasta memnuniyetini, eğitim ve araştırma faaliyetlerini önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş da konuşmasında, Prof. Dr. Sefa Resim’e görev süresi boyunca üniversiteye ve hastaneye sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Rektör Okumuş, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin gelişimine önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Sefa Resim hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Selçuk Nazik’e yeni görevinde başarılar diliyor, görevinin üniversitemiz ve hastanemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından Prof. Dr. Sefa Resim’e teşekkür belgesi takdim edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.