Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Şehit Hakan Duyğal Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’in de yer aldığı ziyarette heyet, huzurevinde yaşayan yaşlılarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyarette Başkan Görgel, büyüklerin talepleri ve temennileri de dinlendi.

“Büyüklerimiz En Değerli Emanetlerimizdir”

Huzurevi ziyaretine dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde büyüklerimizle bir araya gelmek, onların hayır dualarını almak bizler için son derece kıymetli. Şehit Hakan Duyğal Huzurevi’nde kalan kıymetli büyüklerimizin yüzündeki tebessüme ortak olmak, onların gönüllerine dokunabilmek en büyük mutluluklarımızdan biri oldu. Büyüklerimiz, hayat tecrübeleriyle toplumumuzun hafızası ve en değerli emanetleridir. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerini yalnız hissettirmemeye gayret ediyoruz. Büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam standartlarını daha da yükseltmek ve kendilerini huzurlu bir ortamda hissetmelerini sağlamak için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.