Kahramanmaraş’ta geleneksel bayramlaşma töreni geniş katılımla kutlandı. Şehir protokolü ile vatandaşları aynı çatı altında buluşturan programda, Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi hep birlikte yaşanırken; birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Valilik koordinasyonunda organize edilen geleneksel bayramlaşma programı, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene; Vali MükerremÜnlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Programda vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek bayramlaşırken sıcak ve samimi görüntüler oluştu.

“Aynı Duada ve Aynı Gönül İkliminde Buluşmak Çok Kıymetli”

Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bugün Milli İrade Meydanı’nda şehir olarak hep birlikte bayramlaştık. Kurban Bayramı’nın; ülkemize huzur, milletimize bereket ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle deprem sonrası süreçte dayanışmanın ne denli önemli olduğunu hep birlikte gördük. İnşallah aynı kardeşlik ruhuyla şehrimizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam âleminin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.