Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatları doğrultusunda sahada yoğun mesai yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında bayram boyunca görev başında olacak.

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 288 personel ve 65 araçtan oluşan güçlü ekibi; çöp toplama, sokak temizliği, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, kurban atıklarının toplanması ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Özellikle bayram sürecinde oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ekipler, gece gündüz esasına göre çalışmalarını sürdürerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük gayret gösterecek.

Bayramda detaylı temizlik

Kurban Bayramı boyunca ilçenin tüm mahallelerinde detaylı temizlik çalışmaları yürütülürken, kurban kesim alanlarında da hijyen ve sağlık koşullarının korunmasına büyük önem verildi. Belediye ekipleri, hem çevre temizliğini sağlamak hem de oluşabilecek kötü koku ve görüntülerin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

“Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevre temizliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecek”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayram süresince sürdürülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı ve çevre temizliği konusunda hiçbir taviz verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı boyunca hemşehrilerimizin huzurlu, temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle sahadaydık. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle görev yaptı. Bayram sürecinde özellikle çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda hiçbir aksaklığa fırsat vermeden çalışmalarımızı eksiksiz şekilde sürdürdük. Çünkü bizler için vatandaşlarımızın sağlığı, çevre temizliği ve yaşam konforu her şeyden önce geliyor.”

Başkan Toptaş, vatandaşlara da çevre temizliği konusunda hassasiyet çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

“Temiz bir şehir sadece belediyenin çalışmalarıyla değil, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla mümkündür. Bayram boyunca özellikle kurban atıklarının gelişi güzel alanlara bırakılmaması, çöp konteynerlerinin düzenli kullanılması ve çevre temizliğine özen gösterilmesi büyük önem taşıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Onikişubat için tüm hemşehrilerimizden bu konuda destek bekliyoruz.”

Bayram süresince sahada görev yapan tüm belediye personeline teşekkür eden Başkan Hanifi Toptaş, özverili çalışmalarıyla ilçenin temizliği ve düzeni için emek veren ekiplerin büyük bir sorumluluk örneği sergilediğini ifade ederek tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.