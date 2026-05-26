Gerçekleştirilen programda, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan, dernek başkan yardımcısı Celal Tankişi, önceki dönem dernek başkanı Nevzat Kaya, dernek çalışmalarında görev alan Şükrü Aybakar, geçmiş dönem Karasanoşlar Mahallesi Muhtarı Mullah Altun ile çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaş yer aldı. Ziyarete iş insanı Yunus Kaan Kısaca da eşlik etti.

Kahvaltı programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Dilipak, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlıların dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında ayrıca Doğu Türkistan Uygur Türkleri tarafından satın alınarak kiliseden camiye dönüştürülen ve “Satuq Buğra Camii” adıyla hizmet veren cami ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında caminin halısından minberine, mihrabından korkuluklarına kadar birçok malzemenin Türkiye’den temin edildiği ifade edilirken, bahçe bölümünde devam eden çalışmalar da yerinde incelendi.

Cami bünyesinde düzenlenen Kur’an kursları ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi alan Dilipak, yürütülen çalışmalardan dolayı dernek başkanı Abdullah Abdussamed’e teşekkür etti.

Yapılan hizmetleri takdir ettiğini belirten Dilipak, caminin açılışından bu yana 9 kişinin İslamiyet’i seçtiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Dilipak, “Camiyle ilgili yapılabilecek ne varsa biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Karşılıklı fikir alışverişi ve sohbet ortamında geçen program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.