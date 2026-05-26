AKDO Saray Şubesi’nde gerçekleştirilen basın buluşmasına şehirde görev yapan çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterirken, toplantıda birlik, dayanışma ve “ortak akıl” vurgusu ön plana çıktı. Ankara merkezli kurulan dernek; bürokratları, iş insanlarını, yöneticileri ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturarak Kahramanmaraş’ın Türkiye genelindeki temsil gücünü artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Programda konuşan KABİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, derneğin yalnızca bir hemşehri yapılanması olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kurumsal temsil gücünü büyütme hedefi taşıyan stratejik bir yapı olduğunu ifade etti.

“BU SADECE BİR DERNEK DEĞİL, ORTAK SORUMLULUK HAREKETİ”

Konuşmasına basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Başkan Mehmet Ali Ecerkale, Kahramanmaraş basınının şehrin hafızasını taşıyan önemli bir güç olduğunu belirtti.

Ecerkale, KABİYAD’ın kuruluş sürecinin Ankara’da büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“KABİYAD; Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan, üreten, düşünen, değer oluşturan ve memleketine vefa duyan Kahramanmaraşlı bürokratları, iş insanlarını, yöneticileri ve akademisyenleri kapsayan güçlü bir yapıdır. Esasen KABİYAD’ı tek cümleyle ifade etmek gerekirse; Kahramanmaraş’ın temsil gücünü kurumsallaştırma iradesidir.”

11 Mayıs’ta Ankara’daki Maraş Evi’nde gerçekleştirilen kuruluş toplantısına değinen Ecerkale, programın bürokrasiden akademiye, iş dünyasından siyasete kadar geniş bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

“ŞEHİRLER ARTIK LOBİ GÜCÜYLE YARIŞIYOR”

Konuşmasında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Ecerkale, günümüzde şehirlerin yalnızca nüfus ya da coğrafya ile değil; temsil gücü, kurumsal kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla öne çıktığını vurguladı.

“Şehirler artık yalnızca tarihiyle ya da nüfusuyla rekabet etmiyor. Şehirler; marka değeriyle, etki alanıyla ve oluşturduğu lobi gücüyle yarışıyor. Kahramanmaraş’ın bu anlamda çok güçlü bir potansiyeli var.”

Kamu kurumlarında önemli görevlerde bulunan Kahramanmaraşlı bürokratlara, savunma sanayisi ve özel sektörde görev yapan yöneticilere, akademisyenlere ve iş insanlarına dikkat çeken Ecerkale, bu potansiyelin daha görünür ve organize hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

“KAHRAMANMARAŞ İÇİN ORTAK AKIL OLUŞTURACAĞIZ”

KABİYAD’ın hedeflerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunan Ecerkale, derneğin temel amaçlarını şu başlıklarla özetledi:

Kahramanmaraşlı bürokrat, iş insanı, yönetici ve akademisyenleri ortak paydada buluşturmak

Güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak

Şehrin Ankara’daki temsil gücünü artıracak lobi faaliyetleri yürütmek

Ekonomi, eğitim, kültür, şehir vizyonu ve gençlik alanlarında tematik çalışma grupları kurmak

Belediyeler, üniversiteler, odalar ve STK’larla ortak projeler geliştirmek

Ecerkale, KABİYAD’ın tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim görevimiz ortak akla katkı sunmak, dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç duyulduğunda tüm imkanlarımızla destek olmaktır.”

Toplantıda Kahramanmaraş basınının şehir adına üstlendiği role de özel bir parantez açıldı.

Basın mensuplarını yalnızca haber yapan kişiler olarak görmediklerini belirten Ecerkale:

“Basınımızı, şehrin gelişim sürecinin önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Bugünkü buluşmayı da yalnızca bir basın toplantısı değil, Kahramanmaraş kamuoyuna verilmiş bir sorumluluk beyanı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Yoğun katılımın dikkat çektiği toplantıda, basın mensuplarıyla uzun süre sohbet eden dernek yöneticileri, soru-cevap bölümünde de KABİYAD’ın gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının sonunda kuruluş sürecine destek veren isimlere teşekkür eden Başkan Ecerkale; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’ye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ecerkale konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“ Kahramanmaraş için buradayız. Kahramanmaraş için birlikteyiz. Şehrimizin kurumsal temsil gücünü artırmak istiyoruz. Bu yolda tüm iyi niyetli yapılarla birlikte çalışmaya hazırız.”

Derneğin yönetim, denetim ve yedek kurullarında Türkiye’nin farklı alanlarında görev yapan bürokratlar, akademisyenler, yöneticiler ve iş insanlarının yer alması da dikkat çekti.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleri tek tek kendilerini tanıtarak görev alanları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Kahramanmaraş adına ortak hareket etme vurgusu öne çıkarken; katılımcılar, KABİYAD’ın şehir için önemli bir birliktelik zemini oluşturacağına dikkat çekti.

Basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından program, gazeteciler ve dernek yönetiminin birlikte gerçekleştirdiği toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

KABİYAD’ın önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş adına eğitimden ekonomiye, kültürden şehir vizyonuna kadar birçok alanda aktif çalışmalar yürütmesi bekleniyor.