Halit Orhan mesajında, Kurban Bayramı’nın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerden biri olduğunu ifade etti. Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün arttığı anlamlı zamanlar olduğuna dikkat çeken Orhan şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve kardeşliğin güç kazandığı müstesna günlerdir. Bu güzel günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Bayram öncesinde Kahramanmaraş çarşılarında yaşanan yoğunluğa da değinen Halit Orhan, fedakârca çalışan esnafa teşekkür etti. Şehrin ekonomisine katkı sunan esnafın her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Orhan, yerel esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

“Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar emek veren esnaf ve sanatkârlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Kahramanmaraşlı esnafımız, sadece ticaret yapan insanlar değil, aynı zamanda bu şehrin dayanışma ruhunu ayakta tutan önemli değerlerdir” dedi.

Kurban Bayramı’nın ihtiyaç sahiplerini hatırlamak adına büyük anlam taşıdığını ifade eden Başkan Orhan, özellikle bayram günlerinde yardımlaşmanın önem kazandığını söyledi. Toplumun birlik içerisinde hareket etmesinin geleceğe umutla bakılmasını sağlayacağını belirten Orhan, herkesin bayram sevincini paylaşması gerektiğini dile getirdi.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Halit Orhan, şu temennilerde bulundu:

“Başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”