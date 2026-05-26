Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Kuybu, mesajında esnaf ve sanatkârların toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çekti.

ESNAFIN BAYRAM BEREKETİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ahmet Kuybu, Kurban Bayramı’nın paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Şehrin ticari hayatının temel taşı olan esnafın, bayram süresince sergilediği hoşgörü ve dürüstlüğün toplumun huzuruna katkı sağladığını belirtti. Kuybu, esnafların bereketli bir bayram geçirmesini dileyerek, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ VE BAYRAMIN ÖNEMİ

Mesajında ahilik kültürünün önemine de değinen KMESOB Başkanı, bu kadim kültürün temelinde yatan yardımlaşma ruhunun Kurban Bayramı’nda en güzel şekilde yaşandığını dile getirdi. Esnafın, birbirine destek olarak zorlukları aştığını ve bayramların bu dayanışmayı daha da pekiştirdiğini vurgulayan Kuybu, tüm Kahramanmaraş halkını selamladı.

VATANDAŞLARA VE ESNAFA BAYRAM ÇAĞRISI

Kuybu, bayram ziyaretlerinde trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çeken bir hatırlatmada bulundu. Esnafın ve vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesini temenni eden Başkan Ahmet Kuybu, herkese aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı dilediğini sözlerine ekledi.