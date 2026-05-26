Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret ederek besiciler ve kurbanlık alışverişi için pazara gelen vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç’in de yer aldığı ziyarette Başkan Görgel, alanda incelemelerde bulunarak hem üreticilerle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Görgel, kurbanlık satışlarının durumu, vatandaşların talepleri ve pazardaki son hazırlıklara ilişkin bilgiler aldı.

Besiciler ve Vatandaşlarla Yakından İlgilendi

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı Canlı Hayvan Borsası’nda esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Görgel, hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Kurbanlık satış alanlarını gezen Başkan Görgel, üreticilerin taleplerini dinlerken vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.Büyükşehir Belediyesinin bayram süresince vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüğünü belirten Başkan Görgel, alandaki temizlik, ilaçlama ve ulaşım hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

“Hem Besicilerimizin Hem Vatandaşlarımızın Memnuniyetiyle Karşılaştık”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde alınan önlemler ve yürütülen hazırlıklara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.Başkan Görgel, “Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hamdolsun hem besicilerimizin hem de kurbanlık almak için buraya gelen hemşehrilerimizin memnuniyetiyle karşılaştık. Burada 37 adet büyükbaş ve 37 küçükbaş satış yerimiz bulunuyor. Kiralama işlemleri için çevrimiçi başvuruları başlatmıştık. Alınan başvurulara göre dağıtımlarımızı yaptık. Hem şehrimizin dört bir yanından hem de komşu şehirlerimizden üreticilerimiz burada alıcılarla buluşuyor. Hijyenik bir ortam oluşturmak için burada temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız durmaksızın sürüyor. Ulaşım alanında vatandaşlarımızın herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bayram arefesine kadar şehir merkezinden buraya ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bayram Boyunca Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önemli düzenlemeler yapıldığını ifade eden Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.Başkan Görgel, “Bayram sürecinde Büyükşehir Belediyesi otobüslerimizle vatandaşlarımıza şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacağız. Onikişubat ve Dulkadiroğlu’ndan Kapıçam Şehir Mezarlığı’na da ücretsiz ring seferlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Şehir Genelinde Yoğun Bayram Mesaisi

Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığını kaydeden Başkan Görgel, belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını söyledi.Başkan Görgel, “Toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleriyle ilgili tüm planlamaları yaptık. Vatandaşlarımızın tertemiz bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz daima sahada olacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.