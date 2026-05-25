İlave olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayan otobüslerin güzergahları da Kapıçam’a kadar uzatılacak.

Kurban Bayramı boyunca vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir ulaşım hizmetini daha hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, ahirete irtihal eden yakınlarını bayramda kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Bayram süresince uygulanacak hizmet kapsamında şehir içi ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanırken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha konforlu bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’na Ücretsiz Ring Seferleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz ring seferleri, 27 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak ve bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Vatandaşlar, Dulkadiroğlu’nda Akyar TOKİ’den, Onikişubat’ta ise Üngüt bölgesinden hareket edecek araçlarla Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kolaylıkla ulaşabilecek. Dulkadiroğlu güzergâhında hizmet verecek otobüsler; Akyar TOKİ – Yenikent – Doğukent – Vezir Hoca Bulvarı – Sakarya Kavşağı – Eski İtfaiye – Mezarlık – Sanayi – Kapıçam Şehir Mezarlığı istikametini takip edecek. Onikişubat hattında ise araçlar; Üngüt – Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı – NFK Kültür Merkezi – Şekerdere – Büyükşehir Belediyesi – Cahit Zarifoğlu Caddesi – Sanayi – Kapıçam Şehir Mezarlığı güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek.

Seferler 2 Saat Aralıklarla Düzenlenecek

Uygulama kapsamında hem Akyar TOKİ hem de Üngüt’ten ilk seferler saat 09.00’da başlayacak. Araçlar gün boyunca 2 saat aralıklarla hareket edecek şekilde planlandı. Günün son seferi ise şehir merkezinden saat 18.00’da gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar bayram boyunca günün farklı saatlerinde mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapabilecek.

Mevcut Hatların Güzergâhları da Uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi, bayramın en önemli manevi geleneklerinden biri olan kabir ziyaretlerinin daha kolay yapılabilmesi için mevcut toplu taşıma hatlarında da özel düzenlemelere gitti. Bu kapsamda şehir merkezi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi arasında hizmet veren 30, 29, 34B, 18, 40 ve 8 numaralı otobüs hatlarının güzergâhı bayram süresince Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatılacak. Ayrıca 26 numaralı hattın güzergâhı da Hasancıklı Mezarlığı’na kadar genişletilecek. Yapılan düzenlemelerle vatandaşların mezarlıklara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Güzergâh ve Saat Bilgileri İnternette

Bayram boyunca hizmet verecek otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerine vatandaşlar https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden kolaylıkla ulaşabilecek. Diğer yandan toplu taşımaya ilişkin her türlü soru, talep ve öneri için Büyükşehir Belediyesinin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı’nın da bayram süresince aktif olarak hizmet vereceği belirtildi.