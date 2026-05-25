Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için toplu taşımayı ücretsiz hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının şehir genelinde ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.Bayram boyunca uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşların aile ziyaretlerini kolaylaştırmayı, sosyal hareketliliği artırmayı ve şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda da gerekli planlamaların yapıldığını belirtti.

Güzergâh ve Saat Bilgileri İnternette

Büyükşehir Belediyesi ayrıca vatandaşların toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine kolaylıkla ulaşabilmesi için bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bayram boyunca hizmet verecek otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerine vatandaşlar https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden kolaylıkla ulaşabilecek. Diğer yandan toplu taşımaya ilişkin her türlü soru, talep ve öneri için Büyükşehir Belediyesinin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı’nın da bayram süresince aktif olarak hizmet vereceği belirtildi.