Şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla asfalt yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin en yoğun kullanılan ulaşım arterlerinden biri olan Ahır Dağı Caddesi’nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgut Özal Meydanı’ndan Kuzey Çevre Yolu istikametine uzanan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, karşı şeritte ise çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Deforme Olan Yol Baştan Sona Yenileniyor

Özellikle altyapı çalışmaları sırasında oluşan deformasyonlar nedeniyle sürüş güvenliği ve konfor açısından sorunların yaşandığı Ahır Dağı Caddesi, gerçekleştirilen kapsamlı asfalt uygulamasıyla modern ve güvenli bir ulaşım aksına dönüştürülüyor. Çift yönlü olarak yenilenen cadde üzerinde eski asfalt tabakası kaldırılırken, zemin iyileştirme işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.Şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı noktası olan Ahır Dağı Caddesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hem de araç sürücülerinin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.

3 Bin Ton Asfalt, 12 Milyonluk Yatırım

Yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanılacak çalışmaların yatırım bedeliise 12 Milyon TL. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, uzun yıllar hizmet verecek dayanıklı bir üstyapıya kavuşturuluyor.