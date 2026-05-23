Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma ağını genişleterek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 40 Milyon TL’lik yatırımla toplu taşıma filosuna 5 yeni otobüs daha kazandırıldı.

Modern donanımlarıyla dikkat çeken yeni araçlar; Türkoğlu, Andırın ve şehir merkezinde hizmet vermeye başladı. Toplu ulaşımda kalite standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlarla birlikte hem sefer kapasitesini artırmayı hem de vatandaşların daha güvenli, hızlı ve konforlu seyahat etmesini amaçlıyor. Filoya dahil edilen otobüslerin 3’ü Türkoğlu, 1’i Andırın, 1’i ise şehir merkezinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Türkoğlu’na Yeni Hat ve Yeni Otobüs Desteği

Yeni yatırımlar kapsamında Türkoğlu’nda ulaşım ağı da genişletildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan TOKİ – Meslek Yüksek Okulu hattı, özellikle öğrenciler ve vatandaşlar için önemli bir ulaşım kolaylığı sağladı. Yeni hatta hizmet vermeye başlayan modern otobüsler sayesinde ilçede toplu taşıma daha erişilebilir ve konforlu hale geldi. TOKİ konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında hizmet veren yeni hat, öğrencilerin eğitim kurumlarına ulaşımını kolaylaştırırken, bölgedeki vatandaşların da şehir içi ulaşıma daha rahat erişmesine katkı sunuyor. Yeni otobüslerin geniş iç hacmi, engelli erişimine uygun yapısı ve yolcu konforunu artıran teknik donanımlarıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Türkoğlu’nda hizmete başlayan yeni hat ve otobüsler, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, özellikle son yıllarda ilçede artan nüfus ve yerleşim alanlarıyla birlikte toplu taşıma ihtiyacının da büyüdüğünü ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımın önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirdi. İlçe sakinleri, yeni otobüslerin ulaşımda rahatlık sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Öğrenciler ise yeni hattın özellikle okul ulaşımında büyük kolaylık sunduğunu ifade etti.