Başkan Kıraç, yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Bulvarı (TOKİ’ler Yolu) ikinci şerit çalışmalarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Başkan Kıraç, özellikle yol, altyapı ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlarla Afşin halkının takdirini kazanıyor. İlçe genelinde sürdürülen ulaşım projeleri sayesinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesi hedefleniyor.

DEVLET BAHÇELİ BULVARI TRAFİĞE AÇILIYOR

Başkan Koray Kıraç, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda tamamlanan ikinci şeridin 23 Mayıs Cumartesi günü vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti. Yolun gidiş-geliş olarak tamamlandığını ifade eden Kıraç, kaldırım çalışmalarının ise ekipler tarafından aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Kıraç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün ilçemiz adına çok kıymetli bir yatırım olan yol çalışmalarını yerinde inceledik. Yarın hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak çalışmayla birlikte yolun her iki kısmı da tamamlanmış oldu. Kaldırım çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor.”

AFŞİN’E YENİ OTOGAR MÜJDESİ

İncelemeler sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin’e kazandırılması planlanan yeni otogar projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Kıraç, proje sürecinin devam ettiğini ve ilçeye modern bir ulaşım merkezi kazandırılacağını ifade etti.

Yeni otogar projesinin tamamlanmasıyla birlikte Afşin’in şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

TOKİ BÖLGESİNDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Kıraç ayrıca, 501 konutluk TOKİ bölgesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni yol yapım çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti. Bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

AFŞİN’DE YOL SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Göreve geldiği günden itibaren Afşin’de birçok mahallede sıcak asfalt, kilit parke, yol genişletme ve kaldırım projelerini hayata geçiren Başkan Koray Kıraç, ilçenin ulaşım altyapısını modern hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle: Devlet Bahçeli Bulvarı genişletme çalışmaları, TOKİ bağlantı yolları, Mahalle içi asfalt ve parke çalışmaları, Yeni kaldırım ve çevre düzenlemeleri, Trafik güvenliğini artıran yol düzenlemeleri ile Afşin’in ulaşım standardı her geçen gün yükseliyor.

“AFŞİN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Kıraç açıklamasının sonunda, ilçeye kazandırılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekillerimize, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, Karayollarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Afşin’imiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.”