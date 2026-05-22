Başkan Karaca, belediye olarak spora ve sporcuya verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

BAŞKAN MEHMET KARACA GENÇ ŞAMPİYONLARI BAŞARIYLA ÖDÜLLENDİRDİ

Türkoğlu Belediyesi, ilçedeki genç yetenekleri destekleme vizyonunun meyvelerini uluslararası arenada toplamaya başladı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Antalya’da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Kickboks WAKO Dünya Kupası’nda ve Bursa’daki Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları belediyede misafir etti.

İlçenin adını spor tarihine yazdıran sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Karaca, gençlerin kazandığı madalyaların Türkoğlu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

RİNGE ÇIKAN SPORCULAR DÜNYAYI SALLADI

Antalya’da 12-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 43 ülkeden 3 bin 600 sporcunun katıldığı dev organizasyonda sporcular ringde fırtına gibi esti.

Yıldızlar kategorisinde eldiven giyen Yunus Emre Avşar, zorlu rakiplerini tek tek geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalyayı ilçeye getirdi.

Gençler kategorisinde mücadele eden bir diğer Türkoğlulu sporcu M. Abdülbaki Bozdoğan ise Dünya üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KARACA: SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Beyoğlu Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu öğrencisi Zekeriye Mert Orçan da Bursa’da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Ziyarette konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, belediyenin tüm imkanlarınıgençlerin sporla buluşması için seferber ettiklerini belirtti.

Başkan Karaca, Türkoğlu’nu bir spor kenti yapma yolunda sporculara ve antrenörlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini müjdeledi.