Çevre temizliği ve halk sağlığını korumak amacıyla, ilçe genelinde rastgele kurban kesimine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Alınan resmi karara göre, Elbistan’da kurban kesim işlemleri yalnızca yetkilendirilmiş şu üç noktada yapılabilecek:

Cihan Et Kombinası

Kuzey Yıldızı Et Kombinası

Elbistan Canlı Hayvan Borsası

Zabıta Bayram Boyunca Nöbette Olacak

Vatandaşların kurban ibadetlerini dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için denetimler sıkılaştırıldı. Bu belirlenen resmi alanlar dışında; sokak araları, parklar, bahçeler veya boş arazilerde kurban kesimi yapılması kesinlikle yasaklandı.

Elbistan Belediyesi Zabıta ekipleri ve ilgili denetim birimleri, bayram tatili boyunca görev başında olacak. Ekipler, kaçak ve usulsüz kesimlerin önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde aralıksız denetimler gerçekleştirecek; kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak.