Yeni hat, TOKİ Konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında ulaşım sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Türkoğlu’nda toplu taşımayı güçlendirecek yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. İlçede ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla planlanan yeni toplu taşıma hattı, 22 Mayıs Cuma günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

TOKİ ile MYO Arasında Kesintisiz Ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye alınan B/90 numaralı yeni otobüs hattı, TOKİ Konutları ile Meslek Yüksek Okulu arasında ulaşım sağlayacak. Özellikle öğrenciler, sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar ve ilçe merkezine ulaşım ihtiyacı duyan mahalle sakinleri için önemli kolaylık sağlayacak hat sayesinde, Türkoğlu’nda toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Güzergâhta Hastane ve Eğitim Kurumları da Yer Alıyor

Yeni hat kapsamında otobüsler, Türkoğlu TOKİ Konutları’ndan hareket ederek İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi, Devlet Hastanesi, Meslek Yüksek Okulu ve Ceceli güzergâhını takip edecek. Böylece hem eğitim kurumlarına hem sağlık tesislerine hem de ilçe merkezindeki önemli noktalara doğrudan ulaşım imkânı sunulmuş olacak.

Sefer Saatleri İnternetten Takip Edilebilecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların B/90 numaralı hattın güzergâhı ve araç hareket saatlerine ilişkin detaylı bilgilere https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin talep, öneri ve görüşlerin iletilebilmesi amacıyla hizmet veren 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olarak vatandaşlara destek sunduğu ifade edildi.