6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci tüm hızıyla sürerken, şehrin tarihi mirasını geleceğe taşıyacak restorasyon projelerinde de önemli mesafe kat edildi. Bu kapsamda depremde zarar gören tarihi yapılardan biri olan Kanlıdere Köprüsü’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, şehrin geçmişine tanıklık eden tarihi köprü aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor. Deprem nedeniyle yapısında meydana gelen deformasyonların giderildiği projede, tarihi yapının özgün mimarisi korunurken modern mühendislik teknikleriyle de güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tarihi Doku Korunarak Güçlendirildi

Restorasyon kapsamında köprünün taş örgüsünde ve kemerlerinde oluşan çatlaklar titizlikle onarıldı. Yılların ve depremin etkisiyle meydana gelen yıpranmalar giderilirken, yapının dayanıklılığını artıracak uygulamalar da hayata geçirildi.Uzman ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda tarihi dokunun korunmasına özel önem verildi. Köprünün mimari bütünlüğünü bozmayacak yöntemler tercih edilirken, yapı hem estetik hem de teknik açıdan daha sağlam hale getirildi.

Son Hazırlıklar Yapılıyor

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bölgede ekipler son hazırlıklarını sürdürüyor. Köprü çevresinde devam eden merdiven ve istinat duvarı imalatlarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların Haziran ayı sonuna kadar tamamlanarak Kanlıdere Köprüsü’nün yeniden hizmete açılması hedefleniyor.

“Tarihi Mirasımızı Geleceğe Taşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından sadece konutlarımızı, yollarımızı ve altyapımızı değil; şehrimizin tarihini ve kültürel mirasını da yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kanlıdere Köprüsü, Kahramanmaraş’ın geçmişine tanıklık eden çok kıymetli yapılardan biri. Bu tarihi yapının özgün dokusunu koruyarak yeniden restore edilmesi bizler için son derece önemliydi. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarla köprümüz büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah çevre düzenlemeleriyle birlikte kısa süre içerisinde yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.