“Anadolu’nun Sultanları Giysi Sunumu”na Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve eşi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Meryem Karaköse ile Aynur Karaçete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş ve eşi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ejder Berk ve eşi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günsu Yılma Şakalar, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sanat, kültür ve geleneksel mirasın aynı sahnede buluştuğu etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Anadolu’nun tarihsel birikimi, geleneksel motifleri ve kültürel dokusu modern tasarım anlayışıyla sahneye taşındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Yasemin Yasa,Anadolu’nun yalnızca bir coğrafya değil; hikâyelerin, motiflerin, yaşam biçimlerinin ve kültürel hafızanın ortak adı olduğuna dikkat çekerek, hazırlanan koleksiyonda saray ihtişamını yansıtan kaftanlar, bindallılar ve geleneksel işlemelerin yanı sıra halk kültürünü anlatan yöresel kıyafetlerin de yer aldığını ifade etti.

Program kapsamında kadın ve erkek tasarımlarında Anadolu kilimlerinden, yöresel dokumalardan, cepkenlerden, şalvarlardan, bindallılardan, geleneksel başlıklardan ve el işlemelerinden ilham alındığı belirtildi. Tasarımlarda kullanılan püskül detayları ve motiflerin ise Anadolu’nun kültürel hafızasını simgelediği vurgulandı.

Programda açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan etkinliğin kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek, geleneksel mirasın sanat yoluyla genç kuşaklara aktarılmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti. Okumuş, emeği geçen akademisyenleri, öğrencileri ve organizasyonda görev alan tüm ekibi tebrik etti.

Giysi sunumunun hazırlanmasında danışmanlık ve koreografi sürecini yürüten Öğr. Gör. Yasemin Yasa’ya teşekkür edilirken, tasarım ekibinde yer alan öğrenciler, sahne arkasında görev yapan ekip üyeleri ve mankenler de alkış aldı. Programda ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunlarından Mücahit Hüseyin Gül tarafından müzikal destek sunuldu.

Etkinlik sonunda Öğr. Gör. Yasemin Yasa’ya teşekkür belgesi, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.