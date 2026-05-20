Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve inşa faaliyetleri nedeniyle yıpranan arterleri sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım standardını yükseltiyor.

Bu kapsamda çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri de Dulkadiroğlu’nun en işlek ulaşım güzergâhlarından Şeyh Şamil Caddesi oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şeyh Şamil Kavşağı ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Kavşağı arasında kalan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Çift yönlü olarak gerçekleştirilen çalışmalarla, Doğukent, Güneşevler ve Akyar mahallelerine ulaşım sağlayan önemli arter modern ve konforlu bir ulaşım aksına dönüştürüldü. Bölgedeki altyapı çalışmaları ile inşa faaliyetleri sırasında ağır tonajlı araç geçişleri nedeniyle zarar gören yol yüzeyleri tamamen yenilenirken, sürücüler için daha güvenli ve akıcı bir trafik ortamı oluşturuldu.

Caddenin Asfaltı 10 Milyonluk Yatırımla Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları sayesinde uzun süredir deforme olan yol standardı önemli ölçüde yükseltildi.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Teşekkür

Şeyh Şamil Caddesi’nde tamamlanan çalışmalar, bölge esnafı ve vatandaşların da takdirini topladı. Yapılan yenileme sayesinde toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, özellikle altyapı sonrası oluşan bozulmaların giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sürücüler ise sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte ulaşım konforunun arttığını, trafikte daha güvenli bir seyahat imkânı oluştuğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.