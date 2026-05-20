Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, fahiş fiyat uygulamaları, bilet usulsüzlükleri ve korsan taşımacılık faaliyetleri denetlendi.

Denetimlere katılan Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sistemi üzerinden kayıtlı fiyat tarifeleri ile yolculara kesilen bilet ücretleri karşılaştırılarak tarifeye uygunluk kontrol edildi.

Otogar içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetime tabi tutuldu. İşletmelerde fiyat etiketi, belge düzeni ve mevzuata uygunluk konularında inceleme yapıldı.

Yetkililer, kurallara aykırı uygulamalara karşı gerekli idari işlemlerin uygulanacağını bildirirken, vatandaşlara karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.